Champions-League-Finale in Istanbul weiter mit Zuschauern geplant

Frankfurt am Main (SID) - Das Finale der Fußball-Champions-League soll ungeachtet der brenzligen Coronalage planmäßig in Istanbul und sogar vor Zuschauern stattfinden. Die Türkei geht angesichts von derzeit rund 40.000 Coronafällen pro Tag für drei Wochen in einen harten Lockdown. Man sei sich "sicher", dass der vorübergehende Lockdown "keinen Einfluss auf das Spiel haben sollte", teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf SID-Anfrage mit.