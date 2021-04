Spannend und hitzig: Struff nach Sieg über Koepfer im Viertelfinale

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in München als zweiter Deutscher neben Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Der an Nummer sieben gesetzte Warsteiner setzte sich in einem spannenden und sehr emotionalen offenen Schlagabtausch gegen den giftigen Dominik Koepfer (Furtwangen) mit 7:6 (7:3), 6:7 (0:7), 6:2 durch. Er trifft nun auf Filip Krajinovic: Der an Nummer vier gesetzte Serbe erreichte nach dem Rückzug des am Nacken verletzten Yannick Hanfmann (Karlsruhe) kampflos die Runde der letzten Acht.