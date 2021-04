Anzeige

DFB-Pokal: Werder Bremen - RB Leipzig LIVE im TV, Stream, Ticker Kohfeldt setzt auf volle Offensive

"Werder hat zur Vorsaison nichts dazugelernt"

SPORT1

Werder Bremen trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Für Werder-Coach Florian Kohfeldt geht es um mehr als den Einzug ins Finale.

Bleibt Florian Kohfeldt Werder-Trainer oder nicht?

Diese Frage soll ausgerechnet das Halbfinale der Bremer im DFB-Pokal gegen RB Leipzig am Freitag klären.

Anzeige

Nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie in der Bundesliga hatte Sportchef Frank Baumann Anfang der Woche erklärt, dass Kohfeldt an der Weser bleiben darf, aber für das Spiel gegen den Tabellenzweiten Leipzig eine deutliche Reaktion gefordert.

Kohfeldt mischt durch

Kohfeldt geht mutig in sein Endspiel. Er bietet mit Davie Selke, Niklas Füllkrug und Josh Sargent gleich drei Offensive auf. Im Mittelfeld steht der 21 Jahre alte Jean-Manuel Mbom in der Startelf.

RB-Coach Julian Nagelsmann setzt im Angriff auf Alexander Sörloth. Außerdem rutscht Amadou Haidara in die Startaufstellung. Zudem baut Nagelsmann seine Defensive um: Es dürfen etwas überraschend Willi Orban und Ibrahima Konaté ran.

Aufstellungen: Werder Bremen - RB Leipzig

Werder: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, C. Groß - Gebre Selassie, Augustinsson, M. Eggestein, Mbom - Sargent - Füllkrug, Selke - Trainer: Kohfeldt

Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Orban - Mukiele, Kampl, Haidara, Angelino - Dani Olmo, Sabitzer - Sörloth - Trainer: Nagelsmann

Werder Bremen: Kohfeldt nimmt Ultimatum locker

Der Bremer Trainer nahm sein Job-Ultimatum zumindest öffentlich eher gelassen hin. (Service: Spielplan & Ergebnisse des DFB-Pokals)

Anzeige

"Nach turbulenten Tagen für den Verein, das Team und für mich ist eine gesunde Anspannung da. Ein Halbfinale spielt man nicht alle Tage. Dementsprechend geht es mir gut", sagte der 38-Jährige.

Verlässt Nagelsmann Leipzig mit einem Titel?

Favorit ist aber klar RB Leipzig mit Trainer Julian Nagelsmann, der sich am liebsten mit dem Pokal-Sieg in Richtung FC Bayern verabschieden möchte.

Das "wäre natürlich sehr, sehr schön", sagte Nagelsmann vor der Partie in Bremen am Freitag. Ein möglicher Triumph in Berlin am 13. Mai wäre gleichbedeutend mit dem ersten Titelgewinn für den Shootingstar der Trainergilde als auch seinen Noch-Arbeitgeber.

Eine "Extra-Motivationsspritze braucht da keiner", sagte Nagelsmann: "Wenn man die Chance hat, das Ding zu gewinnen", will man am Ende auch den Pokal in den Händen halten.

Werder Bremen - RB Leipzig: Die Daten zum Spiel

Spielort: Weserstadion (Bremen)

Anpfiff: 20.30 Uhr

Letzte Begegnung: Werder Bremen - RB Leipzig 1:4 (Bundesliga)

So können Sie Werder Bremen - RB Leipzig live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky, ARD

Stream: Sky Go, sportschau.de

DFB-Pokal LIVE: Werder Bremen - RB Leipzig im Liveticker