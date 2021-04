Verlässt Edin Terzic Borussia Dortmund? Diese Vereine haben Interesse

Doch bleibt Terzic wirklich? Der Coach hat in den vergangenen Wochen durchaus für Aufsehen in der Branche gesorgt und sich auf die Liste einiger Bundesliga-Klubs trainiert.

"Es war klar, dass diese Frage kommt", sagte der Coach angesprochen auf seine Zukunft. "Ich will dieses Spiel nicht mitspielen. Fußball ist ein Tagesgeschäft. Wir sprechen aber häufig über Vergangenheit und Zukunft. Ich bin sehr glücklich in der Funktion, in der ich jetzt bin, war aber auch sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war." (PK mit Trezic und Zorc zum Nachlesen)