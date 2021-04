Nationalmannschaft: Gerald Asamoah glaubt an schwarzen DFB-Kapitän

Aus Asamoahs Sicht könnten Antonio Rüdiger und Leroy Sané für das Amt in Frage kommen. Beide Spieler seien "zwei Leistungsträger, denen ich es durchaus zutraue, in den kommenden Jahren ein solches Standing zu entwickeln, dass sie auch die Binde übernehmen."

Asamoah wünsch sich Umdenken

"Manchmal habe ich das Gefühl, dass Schwarzen (verantwortungsvolle) Rollen schlichtweg unterbewusst und bestimmt auch unbewusst nicht zugetraut werden", sagte Asamoah: "Das ist es, was ich mir wünsche: Dass Schwarze nichts geschenkt bekommen, aber dass auch ihr Know-How und ihre harte Arbeit erkannt und anerkannt werden."

Die Nationalspieler sieht der Vizeweltmeister von 2002 als Vorbilder. "Ihre schwarze Hautfarbe prägt Kinder sehr. Umso wichtiger ist es, dass sie schon in jungen Jahren Vorbilder in der Nationalmannschaft haben, an denen sie sich festhalten können", sagte er. "Es macht mich stolz, dass es immer mehr dieser Vorbilder im DFB-Team gibt."