Basketball-EM 2022: Nowitzki beschert deutscher Mannschaft Hammergruppe

Co-Gastgeber für das Event mit 24 Mannschaften im kommenden Jahr sind Italien, Georgien und Tschechien. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bestreitet ihre Gruppenduelle in Köln. Auch in Mailand, Tiflis und Prag werden Partien ausgetragen, die besten vier jeder Gruppe schaffen es in die Finalphase vom 9. bis 18. September in Berlin.