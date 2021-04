DFB-Pokal: Florian Kohfeldt vor Jobfinale in Bremen gelassen

"Nach turbulenten Tagen für den Verein, das Team und für mich ist eine gesunde Anspannung da. Ein Halbfinale spielt man nicht alle Tage. Dementsprechend geht es mir gut", sagte Kohfeldt vor dem DFB-Pokal-Duell mit RB Leipzig am Freitag ( 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

Nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie in der Bundesliga hatte Sportchef Frank Baumann Anfang der Woche erklärt, dass Kohfeldt an der Weser bleiben darf, aber für das Spiel gegen den Tabellenzweiten Leipzig eine deutliche Reaktion gefordert.