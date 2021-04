Management-Ausbildung: DFL und DFB vergeben erstmals Stipendien an Teilnehmerinnen

Die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund rücken in der Ausbildung von angehenden Führungskräften verstärkt Frauen in den Fokus.

Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rücken in der Ausbildung von angehenden Führungskräften verstärkt Frauen in den Fokus. Für das Zertifikatsprogramm "Management im Profifußball" werden erstmals zwei Stipendien explizit für Teilnehmerinnen angeboten. Das teilten die beiden Verbände am Donnerstag mit.