Philipp Lahm schwärmt von Pep Guardiola: Diener seiner Spieler

Ex-Bayern-Star Lahm: Guardiolas Leidenschaft unerreicht

"Das Freilaufen, die Passfolgen, die Positionierung im Strafraum, die Dribblings, die Art, wie seine Elf den Ball gemeinsam nach vorne trägt und das Geschehen in die andere Hälfte verlegt. Das kann ein Trainer nicht bestimmen, indem er in der Kabine mal eben die Parole ausgibt. Eine solche Überlegenheit muss man sich tagtäglich erarbeiten", lobte Lahm seinen Ex-Chef.

Lahm: Guardiola kann sich anpassen

Den Vorwurf, dass Guardiola keinen Plan B neben seiner Liebe für den Ballbesitzfußball mit vielen kurzen Pässen habe, will Lahm so nicht stehen lassen.

Pep Guardiola eilt als Trainer von Erfolg zu Erfolg. Doch der Spanier kann auch auf eine erfolgreiche Zeit als Fußballspieler zurückblicken. SPORT1 zeigt die Highlights seiner Karriere als Spieler © Getty Images

Das Bild ist etwas unscharf, doch der linke Herr ist Guardiola beim Gastspiel des FC Barcelona in Kaiserslautern im Landesmeisterpokal 1991. Barca verliert am Betzenberg mit 1:3, kommt aber aufgrund des 2:0 im Hinspiel in die nächste Runde. Allerdings erst durch ein Kopfballtor von Bakero in der letzten Minute © imago

Am Ende gewinnt Barcelona den Wettbewerb und der damals 21-Jährige darf den Pokal der Landesmeister erstmals in die Höhe recken © Getty Images

Bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona holt Guardiola 1992 mit dem spanischen Team die Goldmedaille. Im Herbst des gleichen Jahres debütiert er dann in der A-Nationalmannschaft © Getty Images

Bei der WM 1994 in den USA verfolgt Guardiola unter anderem Matthias Sammer. Spanien wird hinter Deutschland Gruppenzweiter, scheitert jedoch im Viertelfinale an Italien © Getty Images

Hier ist der französische Superstar Zinedine Zidane Guardiolas Gegner. Doch trotz allem Einsatz bleiben dem Mittelfeldspieler Titel mit der spanischen Auswahl verwehrt. Bei der EM 2000 scheitert die Seleccion im Viertelfinale mit 1:2 am späteren Turniersieger Frankreich, nachdem Raul in der Schlussminute einen Elfmeter verschießt © Getty Images

Guardiola besticht bei Barcelona durch hohe Spielintelligenz, Passgenauigkeit und Führungsqualität, weshalb er zum Kapitän ernannt wird © Getty Images

Auch wenn es hier nicht den Anschein macht - Guardiola erlebt bei Barcelona seine erfolgreichste Zeit als Spieler. In elf Profijahren holt der Spanier 16 Titel © Getty Images

In der Saison 1997/1998 verletzt sich Guardiola allerdings schwer und fällt fast eineinhalb Jahre aus © Getty Images

Trainer Louis van Gaal gibt dem jüngeren Xavi den Vorzug und setzt Guardiola immer häufiger auf die Bank. Als der Niederländer geht, bleibt Guardiola noch ein Jahr und entscheidet sich dann 2001, seine Karriere im Ausland zu beenden. Nachdem der eigentlich schon perfekte Wechsel zu Juventus Turin platzt, geht er zum AC Brescia © imago

Dort spielt Guardiola unter anderem mit Roberto Baggio zusammen. Im Spiel gegen Piacenza wird der Spanier positiv auf Nandrolon getestet und zu einer viermonatigen Sperre verurteilt. 2005 verurteilt ihn ein Gericht in Italien sogar zu einer Haftstrafe auf Bewährung, doch in den zwei folgenden Berufungsverfahren wird er 2007 und 2009 freigesprochen © Getty Images

Auch beim AS Rom gibt Guardiola ein kurzes Gastspiel. Doch Trainer Fabio Capello, den Guardiola selbst bewundert, setzt den Katalanen häufig auf die Bank, da er ihm Schnelligkeits- und physische Defizite bescheinigt © Getty Images

Seine Zeit in Italien ist daher nicht sonderlich erfolgreich und so wechselt der Mittelfeldspieler nach einem weiteren kurzen Gastspiel in Brescia nach Katar © Getty Images

Dort spielt er für Al-Ahli SC und trifft unter anderem auf den französischen Weltmeister Marcel Desailly © Getty Images

Mit Fernando Hierro (r.) lässt zu der Zeit ein weiterer Spanier und Ex-Kollege aus der Nationalmannschaft seine Karriere im Wüstenstaat ausklingen. Guardiola spielt 2006 noch ein halbes Jahr in Mexiko für Dorados de Sinaloa, dann beendet er seine Profi-Laufbahn © Getty Images