Warzone Weapon Guide: Diamatti – Primärwaffen waren gestern!

Die Diamatti-Pistole gilt als eine der besten Zweitwaffen in Call of Duty © Activision

Pistolen in Warzone sind nicht ganz so einfach zu bewerten. Die Akimbo Diamatti ist aber unumstritten stark. Mit unserem Setup-Guide holst du alles aus ihr heraus.

Call of Duty: Black Ops Cold War bietet eine große Auswahl an Waffen und eine noch größere Auswahl an verschiedenen Setups für eben diese Waffen. Unter den Zweitwaffen hat es die Diamatti-Pistole in sich: Ihr schaltet sie zwar erst auf Level 49 frei, dafür könnt ihr sie aber guten Gewissens auch als Primärwaffen benutzen – wenn die Map nicht so groß ist.