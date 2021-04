Ex-Profi Kevin Pannewitz arbeitet als Berliner Straßenfeger

In orangener Arbeitskleidung sprach der frühere Fußball-Profi über seine Aufgabe in Berlin. "Ich arbeite bei der Stadtreinigung als Straßenfeger", sagte Pannewitz: "Ich verdiene 1100 und Zerquetschte netto, ich habe 1200 Stunden im Jahr, die ich arbeiten muss."

Nach mehreren Ausflügen in Reality-TV-Shows und andauernden Gewichtsproblemen hat Pannewitz dem professionellen Fußball endgültig den Rücken gekehrt. "Wenn ich gut bin, kann ich übernommen werden. Wenn ich scheiße bin, dann nicht", sagte er. Am späten Vormittag war nur noch ein Teil der Instagram-Story abrufbar, in dem sich Pannewitz in seiner Arbeitsmontur verabschiedete: "Ich muss los. Bis später."