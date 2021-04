Erzgebirge Aue: "Kotzt mich an!" Präsident Helge Leonhardt will Fans zurück

Erzgebirge Aues Präsident Helge Leonhardt will die Fans zurück im Stadion sehen © FIRO/FIRO/SID

Erzgebirge Aue hofft auf eine Fan-Rückkehr in der neuen Saison. Die aktuelle Situation beschreibt Präsident Helge Leonhardt mit deutlichen Worten.

Der Präsident des Zweitligisten Erzgebirge Aue, Helge Leonhardt, hofft auf eine Zuschauerrückkehr in der kommenden Saison.

"Wenn wir es hinbekommen, mit Fans zu spielen, wird das grandios", sagte Leonhardt über die folgende Spielzeit mit Gegnern wie Schalke 04 in einem kicker-Interview: "So allein im Stadion zu sitzen, kotzt mich ehrlicherweise ganz schön an."