Prozess gegen Christoph Metzelder: Ex-Spieler will Orden zurückgeben

Der Prozess gegen Christoph Metzelder vor dem Düsseldorfer Amtsgericht hat begonnen. Der Ex-Nationalspieler schweigt zu den Vorwürfen, will aber einen Orden zurückgeben.

Richterin Astrid Stammerjohann ordnete eine Pause zur rechtlichen Erörterung bis 11.00 Uhr an.

Metzelder habe von Juli bis September 2019 Bilder und Videos eindeutiger sexueller Handlungen an Minderjährigen verschickt, zu sehen waren demnach unter anderem Jungen und Mädchen unter zehn oder unter 14 Jahren. In einem Fall war von einem "Kleinkind" in stark sexualisierter Pose die Rede.