Anzeige

Rugby: Neuseelands Verband will "All Blacks"-Anteile verkaufen Rugby: Neuseelands Verband will "All Blacks"-Anteile verkaufen

"All Blacks" werden Neuseelands Rugby-Spieler genannt © AFP/SID/MARTY MELVILLE

SID

Der finanziell angeschlagene neuseeländische Rugby-Verband will Anteile seinerNationalmannschaft "All Blacks" an einen US-Investor verkaufen.

Der finanziell angeschlagene neuseeländische Rugby-Verband will Anteile seiner berühmten Nationalmannschaft "All Blacks" an einen US-Investor verkaufen. Interesse zeigt die kalifornische Firma "Silver Lake Partners", die mit einem 280-Millionen-Dollar-Deal 12,5 Prozent an den kommerziellen Rechten des neuseeländischen Rugbys erwerben will. Bei den Spitzenprofis des Rugbys sowie der neuseeländischen Spielervereinigung RPA stößt das Vorhaben aber auf großen Widerstand.

"Wir glauben, dass dies eine aufregende und wirklich transformative Gelegenheit ist, von der der gesamte Sport für die kommenden Generationen profitieren kann", sagt Mark Robinson, Vorsitzender des neuseeländischen Rugby-Verbandes. Mit dem Deal soll der durch die Corona-Pandemie finanziell stark angeschlagene Verband saniert werden, der laut Robinson "um das Überleben" gekämpft hat.

Anzeige