Park-WM der Skateboarder abgesagt

Die Skateboard-Weltmeisterschaft in der olympischen Disziplin Park findet in diesem Jahr nicht statt. Nach monatelangem Hin und Her und dem zweimaligen Wechsel des Gastgeberlandes entschied sich der Weltverband World Skate für die Absage des Wettkampfs, der nebenbei auch viele Qualifikationspunkte für die Olympia-Premiere in Tokio eingebracht hätte.