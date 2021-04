Superstar Rossi erhält 2022 eigenes MotoGP-Team

Superstar Valentino Rossi startet in die Saison 2022 mit einem eigenen Team in der MotoGP.

Superstar Valentino Rossi startet in die Saison 2022 mit einem eigenen Team in der MotoGP. Der Rennstall des neunmaligen Weltmeisters wird nach Engagements in der Moto3 und Moto2 zur kommenden Saison den Sprung in die Königsklasse wagen. Nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport wird der Rennstall mit dem Namen Aramco Racing Team VR46 und vom staatlichen Erdölkonzern Saudi-Arabiens finanziert werden. Der Vertrag gilt bis 2026.