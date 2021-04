NBA: Nächste Niederlage für Schröder und die Lakers

Anzeige

Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers verläuft der Weg in die Play-offs der NBA weiter holprig. Der Titelverteidiger unterlag am Mittwoch bei den Washington Wizards mit 107:116 und kassierte damit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Die Lakers halten als Fünfter der Western Conference zwar weiter Kurs für die Endrunde, die Dallas Mavericks und die Portland Trail Blazers befinden sich dahinter allerdings in Reichweite.

In Washington kam der zuletzt so starke Schröder auf 13 Punkte und acht Assists, die Lakers scheiterten vor allem an einem Trio der Wizards: Bradley Beal (27 Punkte), Alex Len (18) und Russell Westbrook waren die besten Werfer, Westbrook gelang mit 18 Zählern, 18 Rebounds und 14 Assists gar ein Triple Double - schon sein 30. der laufenden Saison. Der Deutsche Isaac Bonga kam für die Wizards zu einem Kurzeinsatz.

Nach dem neunten Sieg aus den vergangenen zehn Spielen kämpft Washington als Zehnter im Osten weiter aussichtsreich um die Play-off-Qualifikation und distanzierte damit auch die Chicago Bulls auf Rang elf. Das Team um Nationalspieler Daniel Theis verlor bei den New York Knicks mit 94:113 und gerät ins Hintertreffen. Theis kam über sechs Punkte und vier Rebounds nicht hinaus.