Neuer Podcast der DFB-Stiftungen: Debütfolge mit Goretzka

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka ist Premierengast im neuen Podcast der DFB-Stiftungen. Unter dem Titel "Mehr als ein Spiel" sollen in dem 45-minütigen Format künftig soziale, gesellschaftspolitische und kulturelle Facetten des Fußballs thematisiert werden. In der ersten Folge, die am Donnerstag erscheint, ist der Mittelfeldspieler von Rekordmeister Bayern München gemeinsam mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu hören.