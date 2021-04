Metzelder-Prozess beginnt in Düsseldorf

Prozess um Christoph Metzelder beginnt in Düsseldorf © FIRO/FIRO/SID

Am Donnerstag beginnt vor dem Düsseldorfer Amtsgericht der Prozess gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder. Ab 9.30 Uhr wird die Vorsitzende Richterin Astrid Stammerjohann im Hauptverfahren darüber befinden, ob die Vorwürfe des Besitzes (in einem Fall) bzw. der Weiterleitung (in 29 Fällen) kinder- und/oder jugendpornografischer Schriften zutreffen.