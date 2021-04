NBA: Phoenix Suns und Philadelphia 76er erreichen Playoffs, Lakers verlieren

Die Suns stehen nach einem Sieg gegen die Clippers in den Playoffs © Imago

Als erst zweites Team in der Western Conference qualifizieren sich überraschend die Phoenix Suns für die Playoffs. Auch in Philadelphia gibt es Grund zur Freude.

Als zweites Team der Western Conference - nach den Utah Jazz - haben sich die Phoenix Suns ihren Platz in den NBA-Playoffs gesichert. Und das vor Konkurrenten wie den Clippers, Lakers oder Nuggets. ( Alles Wichtige zur NBA )

In der Nacht besiegten die Suns die derzeit im Westen drittplatzierten Clippers mit 109:101 und sind dank ihrer Bilanz von 44 Siegen bei nur 18 Niederlagen nicht mehr aus der Postseason zu verdrängen. Phoenix steht damit erstmals seit elf Jahren wieder in den Playoffs, zuletzt war dies in der Saison 2009/10 gelungen. Dass sich ausgerechnet die Suns als zweites Team qualifizieren, hätten dabei vor der Saison wohl die wenigsten gedacht.