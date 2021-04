PSG schenkt Manchester City zwei Tore - Dietmar Hamann wütend

Hamann: "Ich verstehe das nicht"

In der 64. Minute blieb PSG-Keeper Keylor Navas bei Kevin De Bruynes Hereingabe so lange in seinem Kasten stehen, bis es für eine Reaktion zu spät war. "Ich schlage eine Flanke rein in die perfekte Zone, damit einer meiner Mitspieler sie noch berühren kann", schilderte der Torschütze die Szene. "Wenn dann keiner drankommt, ist es schwer für den Torwart. Das ist ein bisschen Glück." (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)