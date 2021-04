Bayerns Basketballer schlagen Mailand und sind weiter im Rennen

Bayern München hat in der Basketball-EuroLeague die Chance auf den Einzug in das Final Four gewahrt.

Bayern München hat in der Basketball-EuroLeague die Chance auf den Einzug in das Final Four gewahrt. Im dritten Spiel der "Best-of-five"-Serie gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Mittwochabend mit 85:79 (39:35) gegen den Mitfavoriten Armani Mailand. Damit können die Münchner im vierten Duell am Freitag ausgleichen und ein Endscheidungsspiel erzwingen. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte Bayerns bester Werfer Vladimir Lucic mit 27 Punkten.