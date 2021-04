Basketball, EuroLeague: FC Bayern München vermeidet Playoff-Aus - Sieg gegen Mailand.

Die Basketballer des FC Bayern München besiegten in der EuroLeague Armani Mailand - und verhinderten damit das Playoffs-Aus © Imago

Die Basketballer von Bayern München schlagen in der EuroLeague gegen Armani Mailand zurück - und bleiben damit im Playoff-Rennen ums Final Four. Vladimir Lucic glänzt.

Der FC Bayern München hat in der Basketball-EuroLeague die Chance auf den Einzug in das Final Four gewahrt. (NEWS: Alles zur EuroLeague)