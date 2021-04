Curling-WM: Deutsches Team bangt nach positiven Coronatests um Teilnahme

Nach zwei positiven Coronatests bangen die deutschen Curling-Frauen um ihre Teilnahme bei der am Freitag beginnenden WM im kanadischen Calgary. Der Deutsche Curling-Verband (DCV) teilte am Mittwoch mit, dass zwei Athletinnen betroffen seien und nun überprüft würde, ob es sich um die "herkömmliche Virusvariante" handle. In diesem Fall könnte Deutschland sein Auftaktspiel am Freitag gegen Russland dank einer Ausnahmeregelung auch zu dritt bestreiten.