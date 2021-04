DEL: Rückschlag für Titelfavorit Mannheim

DEL-Play-offs: Mannheim verliert in Wolfsburg © FIRO/FIRO/SID

Rückschlag für den Topfavoriten Adler Mannheim: Im Kampf um den Jubiläumstitel muss das punktbeste Team der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nachsitzen. Im zweiten Play-off-Halbfinale unterlag die Mannschaft von Trainer Pavel Gross bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Die Entscheidung über den Einzug in die Endspielserie um die 100. deutsche Meisterschaft fällt erst im dritten Duell am Freitag in Mannheim.