Eishockey, DEL-Playoffs: Adler Mannheim verliert 2. Halbfinale - Eisbären gefordert Overtime-Pleite! Adler sitzen nach

28.04.2021, xgox, Eishockey, DEL Playoffs, Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim emspor, v.l. Dominik Bittner (Wolfsburg, 7), Felix Schuetz (Mannheim, 11), Matti Jaervinen (Wolfsburg, 71) Zweikampf, Duell, Kampf, tackle Wolfsburg *** 28 04 2021, xgox, ice hockey, DEL playoffs, Grizzlys Wolfsburg Adler Mannheim emspor, v l Dominik Bittner Wolfsburg, 7 , Felix Schuetz Mannheim, 11 , Matti Jaervinen Wolfsburg, 71 duel, duel, fight, tackle Wolfsburg © Imago

SID

Adler Mannheim erleidet in der Penny DEL im zweiten Playoffs-Halbfinale einen Dämpfer. Den Serien-Ausgleich gegen Wolfsburg setzt es erst in der Overtime. Was machen die Eisbären Berlin?

Rückschlag für den Topfavoriten Adler Mannheim der Penny DEL: (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1)

Im Kampf um den Jubiläumstitel muss das punktbeste Team der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nachsitzen. Im zweiten Playoffs-Halbfinale unterlag die Mannschaft von Trainer Pavel Gross bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung.

Die Entscheidung über den Einzug in die Endspielserie um die 100. deutsche Meisterschaft fällt erst im dritten Duell am Freitag in Mannheim. (ab 18.25 Uhr im TV und Livestream am SPORT1 und im LIVETICKER).

"Das war 40 Minuten solide, im letzten Drittel kam Wolfsburg besser ins Spiel. Es waren Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben", sagte Gross bei MagentaSport: "Jetzt steht's 1:1, und es geht weiter."

Sein Gegenüber Pat Cortina war stolz auf sein Team: "Das war unglaublicher Einsatz, unglaubliche Arbeitsmoral. Wir haben gekämpft, die meisten Zweikämpfe gewonnen und das am Ende verdient." (NEWS: Alles zur DEL)

DEL-Playoffs: Adler Mannheim unterliegt Grizzlys Wolfsburg

Mark Katic brachte den achtmaligen Meister, der das erste Spiel der "Best-of-three"-Serie mit 4:1 gewonnen hatte, in Führung (39.). Es war bereits der 28. Torschuss der Mannheimer, die sich zuvor am überragenden Nationaltorwart Dustin Strahlmeier die Zähne ausgebissen hatten.

Wolfsburgs Kapitän Sebastian Furchner glich aus (47.). Anthony Rech entschied das Spiel in der sechsten Minute der Overtime. (SERVICE: Die DEL-Tabelle)

Die defensivstarken Wolfsburger, die in der ersten Runde den Nord-Tabellenzweiten Fischtown Pinguins Bremerhaven ausgeschaltet hatten, kamen zwei Drittel lang nur zu wenigen hochkarätigen Torchancen. Dann war Mannheims Goalie Dennis Endras Endstation. (Spielplan und Ergebnisse der PENNY DEL)

Im dritten Spielabschnitt verstärkte das Team von Ex-Bundestrainer Pat Cortina seine Offensivbemühungen. Pech hatten die Grizzlys noch bei einem Pfostenschuss von Rech (45.), dann traf Furchner im Powerplay.

Was machen die Eisbären gegen Ingolstadt?

Der Gegner im Finale, das am Sonntag (14.30 Uhr) beginnt, wird zwischen dem Favoritenschreck ERC Ingolstadt und dem Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin ermittelt.

Die Bayern haben das erste Duell mit 4:3 gewonnen, sehen sich am Mittwochabend im nächsten Vergleich gefordert, während die Hauptstädter bereits das Aus ereilen könnte (JETZT im TV und Livestream am SPORT1).

DEL-Playoffs im Stenogramm:

2. Halbfinale (best of three):