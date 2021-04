Hee-Chan Hwang von RB Leipzig in England begehrt - greift Ancelotti zu?

Hwang folgte Nagelsmanns Ruf

Bereits vor seinem Wechsel nach Deutschland war Hwang in England hoch im Kurs. Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann wollte ihn aber unbedingt verpflichten, Hwang folgte seinem Ruf. Im vergangenen Winter soll der zukünftige Bayern-Trainer sein Wechsel-Veto bei seinem Wunschspieler eingelegt haben, weil er im Meisterschaftskampf in der Rückrunde nicht auf Hwang verzichten wollte ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga ).

In Leipzig wurde der Südkoreaner aber nie richtig glücklich. In der laufenden Spielzeit kommt er auf nur 514 Pflichtspielminuten (2 Tore). Eine Corona-Erkrankung im Ende November setzte ihm schwer zu und einen Monat außer Gefecht. Mittlerweile ist er aber wieder topfit. Gut möglich, dass er seine Qualitäten bald in England unter Beweis stellen kann. Die Verhandlungen sollen in der heißen Phase sein.