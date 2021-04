Julian Nagelsmann: So könnte der FC Bayern 2022 aussehen

Mit der Unterschrift von Julian Nagelsmann unter den Fünf-Jahres-Vertrag hat der FC Bayern am Dienstag sehenden Auges eine kleine Revolution eingeläutet.

Der Rekordmeister holt mit dem 33-Jährigen zwar einen gebürtigen Oberbayern ins Haus, doch allzu heimelig dürfte es an der Säbener Straße nicht werden. Ganz im Gegenteil: Aus dem RB-Kosmos wird Nagelsmann eine große Portion seiner Fußballidee umsetzen und dabei versuchen, sie mit den vorhandenen Strukturen gewinnbringend zu verquicken.

Bei Nagelsmann wird sich das ändern - auch wenn sein erstes Jahr beim Rekordmeister noch zur Übergangsaison werden könnte. Der Noch-Leipziger gilt als klarer Verfechter der Dreierkette, das blitzschnelle Umschaltspiel ist eines seiner Markenzeichen.

Pavard zu langsam als Flügelflitzer

Muss Pavard unter Nagelsmann gar um seinen Platz in der Bayern-Elf bangen?

Nicht unbedingt. Der französische Weltmeister, der ohnehin lieber in der Innenverteidigung spielen würde, könnte auch den rechten Part in der Dreierkette übernehmen.

Möglicher Kandidat ist Lucas Vazquez, der schon seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird. Der Vertrag des pfeilschnellen Rechtsaußen läuft am Saisonende bei Real Madrid aus, eine Ablöse würden sich die Münchner damit sparen.

Leroy Sané muss mehr zeigen

In der Offensive muss Leroy Sané künftig mehr zeigen, insbesondere im Defensivverhalten.

Nagelsmann ist bekannt, Disziplin und bissige Zweikämpfe zu verlangen - auch schon in vorderster Reihe.

Sich bei RB bedienen, wird sich der Noch-Leipziger verkneifen - das sagte er bereits am Dienstag. "Ich werde jetzt nicht einen T6 mieten, um nach München zu fahren und im Schlepptau noch den ein oder anderen guten Spieler von Leipzig dabei zu haben", erklärte der Coach. "Jetzt, wo mir RB die Chance ermöglicht, fange ich nicht an, an Spielern herumzugraben."