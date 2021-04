Eintracht Frankfurt: Tauschgeschäft mit Real um Silva und Jovic?

Real Madrid hat nach SPORT1-Informationen Interesse an Eintracht-Stürmer André Silva. Kommt es deswegen zu einem Tauschgeschäft?

Real Madrid hat nach SPORT1-Informationen Interesse an André Silva. Und der Stürmer, der in dieser Bundesliga-Saison bereits 25 Tore erzielt hat, könnte in einen Tauschdeal verwickelt werden. Das zumindest berichtet die Bild.