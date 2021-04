Snooker-WM: Ex-Champion Mark Selby zieht ins Halbfinale ein

Der dreimalige Champion Mark Selby hat bei der Snooker-WM im Crucible Theatre in Sheffield das Halbfinale erreicht.

Der dreimalige Champion Mark Selby hat bei der Snooker-WM im Crucible Theatre in Sheffield das Halbfinale erreicht. Der 37 Jahre alte Engländer, Titelträger von 2014, 2016 und 2017, setzte sich im Viertelfinale (best of 25) auf beeindruckende Art und Weise mit 13:3 Frames gegen den ebenfalls dreimaligen Weltmeister Mark Williams (Wales) durch.