ELF: Sea Devils nehmen ehemaligen NFL-Kicker Andersen unter Vertrag

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) haben den ehemaligen NFL-Kicker Phillip Friis Andersen verpflichtet. Der Däne unterschrieb einen Einjahresvertrag, das teilten die Hanseaten mit. Der 29-Jährige war 2019 von den Berlin Rebels zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt, konnte sich beim zweimaligen Super-Bowl-Gewinner allerdings nicht durchsetzen und hielt sich daraufhin in einer Kicker-Academy in den USA fit.