Mihambo, Vetter, Röhler: Leichtathletik-Elite in Dessau am Start

Weitsprung-Star Malaika Mihambo, dazu die Speerwurf-Kontrahenten Johannes Vetter und Thomas Röhler: Beim Leichtathletik-Meeting in Dessau treffen sich zahlreiche Top-Athleten zur Kraftprobe vor Olympia. Auch die frühere Hürden-Europameisterin Cindy Roleder ist am 21. Mai nach ihrer Babypause bei der 23. Auflage des internationalen Events am Start, wie die Organisatoren mitteilten.