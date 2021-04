Krawietz bei Olympia ohne Mies - Doppel-Frage offen

Deutschlands bestes Tennis-Doppel wird auch bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht gemeinsam antreten können.

Deutschlands bestes Tennis-Doppel wird auch bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht gemeinsam antreten können. "Mein letzter Stand ist, dass es leider zu früh sein wird für ihn", sagte der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz (Coburg) beim ATP-Turnier in München über seinen etatmäßigen Partner Andreas Mies (Köln). Der am Knie operierte Mies hatte bereits im Februar erklärt, dass es mit Olympia wohl nichts werde.