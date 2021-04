EuroBasket 2022: Dirk Nowitzki als "Losfee" im Einsatz

Der frühere NBA-Superstar wird in Berlin am Donnerstag ab 13.00 Uhr mit zwei weiteren ehemaligen Nationalspielern bei der Zeremonie assistieren. Das gab der europäische Verband FIBA Europe am Mittwoch bekannt. Auch der Italiener Roberto Brunamonti und Wiktor Sanikidse aus Georgien sind in der Verti Music Hall dabei.