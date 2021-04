Hertha BSC vor Quarantäne-Ende: "Die Jungs sind gut gewappnet"

Fußball-Bundesligist Hertha BSC freut sich auf das Ende der Team-Quarantäne am Freitag. "Für den Kopf ist es schon schön, wieder raus zu dürfen. Das ist keine einfache Geschichte gewesen, aber am Ende steht die Gesundheit über allem", sagte Sportdirektor Arne Friedrich am Mittwoch. Am 29. April endet offiziell die 14-tägige Isolation der Hertha, die nach mehreren positiven Coronafällen verhängt worden war.