Rainbow Six Invitational 2021 darf in Paris stattfinden

Wie Ubisoft bekannt gibt, findet das Six Invitational 2021 in Frankreich unter höchsten Sicherheitsregeln und der Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen offline statt.

Lange Zeit stand nicht fest, ob das Six Invitational 2021 von Ubisoft in diesem Jahr stattfinden kann. Einige Wochen voller Bangen und Hoffen liegen hinter Veranstalter, Spielern und Fans. Doch endlich konnte Ubisoft Entwarnung geben: Das Six Invitational 2021 kann und wird in Paris stattfinden.