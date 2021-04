DEL: Iserlohn-Trainer Tapper bleibt - Umbruch steht bevor

Der Kanadier hatte die Mannschaft in die Play-offs geführt, erst am letzten Spieltag der Hauptrunde schoben sich die Roosters dank der neu eingeführten Quotientenregelung noch an der Düsseldorfer EG vorbei auf Rang vier in der Nord-Gruppe. Im Anschluss war im Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin Schluss. (Spielplan und Ergebnisse der PENNY DEL)