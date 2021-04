Bis 2025: Zingler bleibt Union-Präsident

Union Berlins Präsident Dirk Zingler wird auch in Zukunft dem Bundesligisten vorstehen. Der 56-Jährige lenkt die Geschicke der Eisernen seit 2004.

Langzeit-Präsident Dirk Zingler wird auch in Zukunft Union Berlin vorstehen. Der 56-Jährige, der die Geschicke der Eisernen seit 2004 lenkt, wurde vom Aufsichtsrat für eine weitere Amtszeit bestellt. Sie beginnt satzungsgemäß am 1. Juli 2021 und endet am 30. Juni 2025.