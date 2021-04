Anzeige

FIFA 21: Wer schafft es ins Premier League TOTS? Wer schafft es ins PL-TOTS?

Wir schätzen das Premier League "Team of the Season" © EA Sports

EarlyGame

Bleibt EA seinen Prinzipien treu, dann wird am Freitag das Premier League-TOTS in FIFA 21 veröffentlicht. Wir geben eine Vorhersage ab, wer es ins Team schafft.

Die Premier League ist die beste Liga der Welt, und die beste Liga der Welt hat auch die besten Spieler in FIFA 21. FUT-Gamer freuen sich also am meisten auf das TOTS der englischen Spitzenliga. Wir geben eine Einschätzung ab, welche Spieler die besten Chancen auf einen Kaderplatz im Team of the Season haben. Unsere Vermutungen basieren auf den Leistungen der Spieler aus der aktuellen Saison und den PL-TOTS der vergangenen Jahre.

Manchester City und Manchester United dominieren TOTS

Als Torhüter kommt nur ein Mann infrage und zwar Manchester-City-Keeper Ederson. Generell werden viele Spieler des Tabellenführers im TOTS vermutet. Ederson konnte seinen Kasten bislang in 17 Spielen sauber halten – das ist Ligabestwert. Die Innenverteidigung besteht aus dem City-Duo John Stones und Rúben Dias. Vor allem der Portugiese Dias spielt überragend, sein Marktwert ist inzwischen auf 70 Millionen Euro gestiegen. So viel wird seine TOTS-Karte nicht kosten, aber er hat einen Platz im Team garantiert.

Anzeige

Bei den Außenverteidigern wird es dann schon spannender. Aaron Wan-Bissaka hat schon eine Community-TOTS-Karte erhalten, er belegt also die rechte Verteidigerposition. Auf der linken Seite wird es ein enges Rennen zwischen Joao Cancelo von City und Luke Shaw von Manchester United geben. Shaw wird vermutlich die Nase vorne haben, denn in dieser Spielzeit hat der Engländer sechs Scorerpunkte gesammelt.

Das Mittelfeld wird wie die Verteidigung von nur einer Stadt gestellt. Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne und Bruno Fernandes sind hier unsere Starter. Gündogan befindet sich seit dem Jahreswechsel in der Form seines Lebens. 10 Tore hat der deutsche Nationalspieler im Jahr 2021 erzielt und im Januar und Februar wurde er Spieler des Monats. Sein Teamkollege De Bruyne hatte des Öfteren mit kleineren Verletzungen zu kämpfen und kam deshalb nur auf 24 Spiele, in denen er aber zu 16 Toren direkt beisteuerte. Das Mittelfeld rundet der Portugiese Bruno Fernandes ab: 27 Scorerpunkte in 33 Spielen ist für einen Mittelfeldspieler einfach überragend.

Einzig und alleine der Angriff wird von Klubs außerhalb Manchesters gebildet. In einer schwachen Saison des FC Liverpool konnte nur Mohamed Salah überzeugen. Der Ägypter schoss 20 Tore und gab drei Vorlagen. Aufgrund dieser Zahlen werten wir den Angreifer der Reds vor Riyad Mahrez. Die letzten beiden Plätze in unserer TOTS-Vorhersage gehen an ein jetzt schon legendäres Angriffs-Duo: Harry Kane und Heung-Min Son von Tottenham Hotspur. Im März stellten die beiden einen Premier-League-Rekord auf, da sie sich gegenseitig 14 Tore aufgelegt hatten – das gab es bis dato noch nie. Son hat insgesamt 24 Scorerpunkte (Platz 3) und Harry Kane 34. Letzter Wert kam in nur 30 Spielen zustande – Weltklasse.

Übersicht Startelf Premier League-TOTS:

TW: Ederson, Manchester City

LV: Luke Shaw, Manchester United

IV: Rúben Dias, Manchester City

IV: John Stones, Manchester City

RV: Aaron Wan-Bissaka, Manchester United

ZM: Ilkay Gündogan, Manchester City

ZOM: Kevin De Bruyne, Manchester City

ZOM: Bruno Fernandes, Manchester United

RF: Mohamed Salah, FC Liverpool

LF: Heung-Min Son, Tottenham Hotspur

ST: Harry Kane, Tottenham Hotspur

Premier-League-TOTS-Prediction: Auswechselspieler

Neben der Startelf wird es auch einige Auswechselspieler im Team of the Season geben. Alphonse Areola, Tanguy Ndombele und Harvey Barnes sind aufgrund ihrer Community-TOTS-Karten garantiert dabei. Hier sind unsere Vermutungen: