3x3-Basketball: Sabally-Schwestern für Olympia-Qualifikation nominiert

"Ich freue mich unglaublich, dass ich nominiert worden bin. 3x3 ist ein super Spiel, es ist so schnell, so physisch und ein anderes Denken als 5-gegen-5", sagte Satou Sabally, die in der US-Profiliga WNBA für die Dallas Wings aufläuft und zuletzt in der Türkei für Fenerbahce Istanbul spielte: "Ich freue mich umso mehr, dass ich sogar eine Chance habe auf Olympia und wir uns qualifizieren können."