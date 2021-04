Bundesliga: 1. FC Köln bindet Talent Obuz bis 2024

"Mit seiner Dynamik und seinen Qualitäten im Offensivspiel gelingt es ihm schnell, sich an das nächsthöhere Level anzupassen und Top-Leistungen abzurufen. Das zeigt er auch Tag für Tag im Training bei den Profis. Wenn er so weitermacht, ist sein Debüt in der Bundesliga nur eine Frage der Zeit", sagte Manager Horst Heldt.