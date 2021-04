Nachfolgerin von Opdenhövel: Lea Wagner moderiert Skispringen im Ersten

Lea Wagner wird ab der nächsten Wintersport-Saison die Skisprung-Übertragungen gemeinsam mit Experte Sven Hannawald im Ersten moderieren. Die 26 Jährige ist in der Sportredaktion des SWR tätig.

"Ich freue mich riesig und habe aber auch großen Respekt vor der Aufgabe. Die ARD hatte viele tolle Moderatorinnen und Moderatoren beim Skispringen und ich bin stolz, deren Nachfolge antreten zu dürfen. [...]. Ich liebe Wintersport und habe mich noch nie so sehr auf den Winter gefreut wie in diesem Jahr", wird Wagner, Tochter des ehemaligen Schalke-Trainers David Wagner, in einer Pressemitteilung zitiert.