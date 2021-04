FC Bayern: Stefan Effenberg sieht Nagelsmann-Wechsel kritisch

Stefan Effenberg kennt den FC Bayern aus seinen aktiven Zeiten. Der SPORT1-Experte hat Zweifel, ob Julian Nagelsmann in München funktioniert.

"Es sind durchaus Zweifel angebracht, dass sie zusammen erfolgreich sein werden", schrieb der SPORT1-Experte in seiner Kolumne für t-online .

"Nagelsmann will Titel gewinnen, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich Titel gewinnen will oder ob ich sie gewinnen muss. Hier bekomme ich für einen zweiten Platz keinen Applaus so wie bei Hoffenheim oder Leipzig." (SERVICE: Alles zur Bundesliga).