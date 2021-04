Borussia Dortmund: Mario Götze kritisiert Ex-BVB-Trainer Lucien Favre

Götze kritisiert Favres "Ausreden"

In seiner letzten Spielzeit für die Schwarz-Gelben stand der ehemalige Bayern-Profi nur in 15 Bundesligaspielen auf dem Platz. Auch der Umstand, dass Götze nur einmal über die volle Spielzeit zum Einsatz kam, verursachte bei dem offensiven Mittelfeldspieler einen Sinneswandel: "Am Ende lebte ich in Dortmund in dem Gefühl, keine Relevanz mehr zu haben."