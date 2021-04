Sportwetten: Dortmund und Leipzig auf dem Weg nach Berlin

Die Fußball-Schwergewichte Borussia Dortmund und RB Leipzig sind laut Sportwettenanbieter bwin die haushohen Favoriten auf den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Der BVB hat gegen Favoritenschreck Holstein Kiel im Halbfinale am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) eine Siegquote von 1,20. Bei einem erneuten Überraschungserfolg der Norddeutschen, die in der zweiten Runde Titelverteidiger Bayern München eliminierten, winkt dagegen das Zwölffache des Einsatzes.

Auch Leipzig ist beim Gastspiel bei Bundesliga-Abstiegskandidat Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr/ARD und Sky) mit einer Quote von 1,36 eindeutig favorisiert. Zuletzt ging das Bundesliga-Duell an gleicher Stelle mit 4:1 klar an die Sachsen, auch deshalb besitzen die Gastgeber eine hohe Siegquote von 7,75.