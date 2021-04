Box-Talent Rashed Al-Swaisat stirbt nach K.o. bei Junioren-WM in Polen

Die Box-Welt befindet sich in Trauer. Das 19 Jahre alte Talent Rashed Al-Swaisat stirb in Folge eines K.o.-Schlags bei der Junioren-WM.

Trauer um einen jungen Kampfsportler: Das jordanische Box-Talent Rashed Al-Swaisat ist Anfang dieser Woche an den Folgen eines Knockouts bei der Junioren-WM in Polen gestorben.

Jordaniens NOK schrieb in einem Statement: "Das jordanische Olympische Komitee drückt seine tiefe Trauer und seinen tiefen Schmerz über den Tod des Boxers der Jugendkategorie, Rashed Al-Swaisat, aus."

Al-Swaisat bei Junioren-WM k.o. geschlagen

Al-Swaisat bestritt am 16. April einen Kampf bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Kielce im Halbschwergewicht gegen Anton Winogradow aus Estland. Der Jordanier ging in der dritten Runde k.o. und musste noch im Ring behandelt werden.