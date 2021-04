"Zögern und Zaudern": Jörg Wontorra erneuert Werder-Kritik

Will in den Aufsichtsrat: Jörg Wontorra © FIRO/FIRO/SID

Aufsichtsratskandidat Jörg Wontorra (72) hat erneut die Klubführung vom taumelnden Traditionsklub Werder Bremen scharf kritisiert. "Es ist nicht mehr nachvollziehbar und nicht mehr hinnehmbar, dass die personelle Führung des SV Werder tatenlos durch die größte Krise der Vereinsgeschichte taumelt. Denn mit ihrer Politik, die von Zögern und Zaudern geprägt ist, öffnet sie dem sportlichen Bankrott Tür und Tor", heißt es in einem Schreiben von Wontorra und Maria Yaiza Stüven Sanchez, die ebenfalls in den Aufsichtsrat der Grün-Weißen einziehen will.