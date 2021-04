Wegen Russland: Nasse-Meyfarth kritisiert IOC-Präsident Bach

Hochsprung-Legende Ulrike Nasse-Meyfarth (64) sieht die Arbeit von IOC-Präsident Thomas Bach (67) kritisch - besonders die vermeintliche Nähe zu Russland trotz all der Dopingskandale stört die Doppel-Olympiasiegerin. "Er baut den Russen immer wieder Brücken ? eine fragwürdige Angelegenheit", sagte Nasse-Meyfarth in einem Interview mit der Sport Bild, den Grund dafür sieht sie in Bachs "Busenfreundschaft zu Putin".