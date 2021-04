Hertha-Boss Gegenbauer kündigt "totale Veränderung" unter Bobic an

Präsident Werner Gegenbauer kündigt radikalen Umbruch an © FIRO/FIRO/SID

Den Berlinern droht der Absturz in die 2. Liga. Derzeit belegt das Team von Trainer Pal Dardai den 17. Platz, hat aufgrund einer Corona-Quarantäne allerdings drei Spiele weniger als die Konkurrenz absolviert. Auf den Worst Case sei der Klub "vorbereitet", so Gegenbauer: "Die Herausforderungen wären sicher nicht einfacher zu bewältigen. Aber wir wissen, was wir tun."