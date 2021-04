WWE NXT: Deutsche Gruppierung Imperium mit inneren Problemen

In der deutschsprachigen WWE-Gruppierung Imperium brechen Streitigkeiten um die Führungsrolle aus. Adam Cole meldet sich nach seiner großen Niederlage zurück.

Gibt es Spannungen innerhalb der deutschsprachigen WWE-Gruppierung Imperium? Bei der dieswöchigen Ausgabe der Dienstagsshow NXT deuteten sich Streitigkeiten darum an, wer in Abwesenheit des Anführers WALTER das Zepter in der Hand hält.